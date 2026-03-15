كلية طب طنطا ومستشفياتها تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن حصول كلية الطب ومستشفياتها الجامعية على الاعتماد المؤسسي من المجلس الصحي المصري لمدة 4 سنوات والاعتماد البرامجي لبرنامج الإنعاش القلبي الرئوي B L S لمدة عام.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد رئيس الجامعة أن حصول كلية الطب ومستشفياتها على هذا الاعتماد من المجلس الصحي المصري يعد شهادة تؤكد مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية والعلاجية التي تقدمها جامعة طنطا، مثمناً جهود كافة الكوادر الطبية والإدارية، والالتزام الصارم بتطبيق معايير الجودة العالمية في التدريب الطبي والخدمة الصحية، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة لتطوير القطاع الصحي في مصر.

وأوضح أن اعتماد برنامج الإنعاش القلبي الرئوي (BLS) يعكس الريادة العلمية للجامعة في تقديم برامج تدريبية متطورة تساهم في رفع كفاءة الفرق الطبية وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في خطتها الطموحة لتطوير كافة برامجها الأكاديمية، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على المنافسة محلياً ودولياً.

تحسين خدمات

من جانبه أضاف الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن حصول الكلية ومستشفياتها على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من المجلس الصحي المصري يمثل نقلة نوعية في مسيرة التدريب الطبي بالجامعة، ويؤكد الريادة العلمية والعملية لقطاع الطب بجامعة طنطا.

وأكد أن هذا الإنجاز هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة تتبناها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد حسين، تضع الارتقاء بالمستوى التدريبي الإكلينيكي والمهني للأطباء وكافة أعضاء الفريق الطبي على رأس أولوياتها، لتعزيز صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لجهود مخلصة بذلتها إدارة التدريب بالمستشفيات الجامعية لاستكمال كافة معايير الجودة العالمية، موجها الشكر للدكتورة راجية شرشر مدير إدارة التدريب بالمستشفيات الجامعية، ولجميع فرق العمل المخلصة بالكلية والمستشفيات.

تفعيل لجنة التطوير المهني

ويأتي هذا الاعتماد عقب زيارة وفد اللجنة العليا للتطوير المهني المستمر من المجلس الصحي المصري برئاسة الدكتور فتحى خضير أستاذ جراحة التجميل وعميد كلية طب القصر العيني الأسبق وبحضور الدكتور شريف شحاتة أستاذ جراحة الأطفال ووكيل كلية الطب جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث الأسبق فى شهر فبراير ٢٠٢٦ م والتي أشاد خلالها الوفد بالعملية التدريبية والمستوى المتميز لمستشفيات جامعة طنطا، وحصل برنامج الإنعاش القلبي والرئوي على الاعتماد لمدة عام تحت إشراف الدكتور صبري أمين رئيس قسم التخدير ومدير البرنامج بإجمالي ٨ ساعات معتمدة ليساهم كحجر أساس لكافة أشكال التدريب الإكلينيكي وكذلك تجديد ترخيص مزاولة المهنة الذى بدأ تنفيذه على شباب الأطباء بدءاً من خريجي عام ٢٠١٩.