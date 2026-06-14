الكهرباء: مفيش أي مشاكل في موضوع قطع الكهرباء واشتغلنا على دعم الشبكة للتعامل مع الأحمال

أكد منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد ضروره العمل على تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية.

وتابع منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن نسبة الطاقة المتجددة ستكون 45% من مزيج الطاقة عام 2028، مشيرا إلى أن يتم العمل على إنجاز هذا الأمر.

وأكمل منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن 17.2% إجمالي الطاقة المتجددة مع نهاية العام الحالي، متابعا أن العام المقبل 2027 سنصل إلى 37%.

وأنهى منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن :"مافيش أي مشاكل في موضوع قطع الكهرباء واشتغلنا على دعم الشبكة لمواجهة أي أحمال عالية في الصيف الحالي".