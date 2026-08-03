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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كبير الأثريين: المصريون القدماء سبقوا عصرهم في مقاومة الزلازل وبناء الحضارة

مجدي شاكر
مجدي شاكر
اخبار توك شو

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، إن المصريين القدماء راعوا فكرة الزلازل عند البناء، حيث إنه كلما زاد عرض القاعدة زادت قوة التماسك، كما استخدموا الخشب أو البرونز بين الأحجار لزيادة المتانة والقدرة على التصدي لمثل هذه الهزات الأرضية.

وأكد شاكر أهمية الاستفادة من خبرات القدماء وعلومهم بدلًا من استخدامها للتفاخر، مضيفًا أن هناك 12 بردية في علم الطب تصف العديد من الأمراض وطرق علاجها، وأن تجربة الوصفات المذكورة، حتى لو كانت بدائية أو غريبة للبعض، فإنها إن لم تنفع فلن تضر.

واستشهد خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، بقصة الملكة تي، التي اندهش الكثيرون من جمال شعرها رغم تقدمها في العمر، وذلك خلال نقل المومياوات الملكية.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أطول فترة كسوف للشمس في محافظة الأقصر، وذلك في الثاني من أغسطس عام 2027، مشيرًا إلى أن عددًا من كبرى شركات السياحة بدأت الترويج لهذا الحدث الفريد، ناصحًا الإعلام وقطاع السياحة بالاستعداد والاستفادة منه.

وأضاف أنه تم العثور حديثًا على 11 مقبرة تحتوي على تماثيل ذات طراز يوناني–مصري، بالإضافة إلى 24 لسانًا من الذهب، وبعض الأمفورات القادمة من جزيرة رودس، بما يعكس انفتاح مصر على الدول الأخرى منذ قديم الزمان.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار أعلنت عن توفير مركز للزوار، وعربات كهربائية لخدمة الزائرين.

وأكمل أن منطقة تل ناصر في بورسعيد تضم حمامات عامة، وحمامات خاصة، وحمامات للأقدام، بالإضافة إلى وجود شبكة لإمداد المياه والصرف، واستخدام الملاط الهيدروليكي، موضحًا أن هذه المنشآت ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني.

كما أعرب عن أمنيته بأن تعمل وزارة التربية والتعليم على إدراج هذه الموضوعات التاريخية، إلى جانب جغرافية المحافظة التابع لها الطلاب، ضمن المناهج الدراسية.

واختتم حديثه مؤكدًا أن وجود بعض الجاليات في مصر منذ القدم لا يثبت أحقيتها في الأرض أو في أي جزء من التراث الحضاري، موضحًا أن وجود جاليات فلسطينية أو غيرها في مناطق مثل السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد لا يعني أنه سيكون لها، بعد آلاف السنين، حق تاريخي في الأرض أو في جزء منها.

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