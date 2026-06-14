تنقية البطاقات.. التموين تكشف حقيقة الأرقام المتداولة بشأن المستبعدين من الدعم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها لتحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية.

حقوق الأسر الأولى بالرعاية

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وترشيد توجيه الموارد، مع الحفاظ على حقوق الأسر الأولى بالرعاية وعدم المساس بالفئات محدودة الدخل.

وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن عملية التنقية لا تزال مستمرة، وأن ما يتم تداوله بشأن أعداد المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة التموين لا يستند إلى بيانات رسمية أو نهائية.

إلغاء بطاقات التموين

وأكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن الأرقام المتداولة بشأن إلغاء بطاقات التموين لبعض المواطنين غير دقيقة، مشيرًا إلى أن ما أُثير حول استبعاد 850 ألف بطاقة تموينية لا يعكس الواقع، وأن الأرقام النهائية سيتم الإعلان عنها رسميًا بعد الانتهاء من جميع مراحل مراجعة وتنقية البيانات.

مراجعة الحالات المختلفة

وأوضح شتا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن عملية تنقية البطاقات التموينية تتم بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، بما يضمن دقة الإجراءات ومراجعة الحالات المختلفة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

حذف البطاقات التموينية

وأشار إلى أن وقف أو حذف البطاقات التموينية يعتمد على محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من الدولة، والتي يتم تطبيقها على رب الأسرة أو أحد المستفيدين المسجلين على البطاقة.

إيقاف البطاقة بالكامل

وأضاف أنه في حال انطباق هذه المحددات على رب الأسرة يتم إيقاف البطاقة بالكامل، بينما إذا انطبقت على أحد الأفراد المسجلين يتم حذف هذا المستفيد فقط مع استمرار البطاقة لباقي أفراد الأسرة.

محددات العدالة الاجتماعية

وأكد مساعد وزير التموين أن محددات العدالة الاجتماعية معروفة وواضحة، وتعكس ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية لبعض المستفيدين، موضحًا أن من بين هذه المؤشرات امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو الإقامة في مناطق سكنية راقية، أو سداد مصروفات دراسية مرتفعة بمدارس وجامعات دولية.

المساس بالأسر الأولى بالرعاية

وشدد على أن الوزارة حريصة على عدم المساس بالأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، مؤكدًا أن الهدف من عملية التنقية هو توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة بين المواطنين.