ضبط 7 عبوات بها ثاني أكسيد التيتانيوم خلال حملة تموينية بكفر الشيخ

شنت إدارة تموين الرياض بكفر الشيخ، حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمحال العامة؛ بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات سامح شبل، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

واستهدفت الحملة، التي قادها الدكتور إيهاب عباس مدير الإدارة وبمشاركة إبراهيم حسن، رئيس الرقابة، المنشآت التي تستخدم إضافات ومكسبات الطعم والمبيضات، كالعصارات والأكشاك ومعامل الجبن الرومي.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد صاحب منشأة غذائية لحيازته واستخدامه مواد مجهولة المصدر وغير مصرح بها، تمثلت في 7 عبوات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة كملونات ومبيضات.

تم التحفظ على المضبوطات، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

