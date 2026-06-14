منظومة التموين الجديدة.. تنقية البطاقات وتطوير المجمعات الاستهلاكية

تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة الدعم التمويني بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة آليات صرف السلع والخدمات التموينية.

الحفاظ على الدعم المقدم

وتستهدف المنظومة الجديدة تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والمرونة في حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية، مع الحفاظ على الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.

ملامح المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التموين عن ملامح المرحلة المقبلة التي تشمل تنقية قواعد البيانات، وإعادة تنظيم منظومة الدعم، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بصورة مستدامة.

الاستفادة القصوى من الموارد

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن سيحصل على دعم مالي ضمن المنظومة الجديدة يتيح له توفير احتياجاته الأساسية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

مراجعة شاملة للبطاقات التموينية

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، أن الوزارة تنفذ حاليًا عملية مراجعة شاملة للبطاقات التموينية بهدف تنقية قاعدة البيانات واستبعاد غير المستحقين، لافتًا إلى رصد عدد من الحالات التي استُخدمت فيها البطاقات التموينية بصورة مخالفة، من خلال ترك أصحابها لها لدى آخرين للحصول على السلع المدعمة دون وجه حق.

توفير الدعم للمواطنين

وأشار إلى أن الدولة حريصة على توفير الدعم للمواطنين المستحقين، وأن إجراءات التنقية تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، دون المساس بحقوق الفئات الأولى بالرعاية.

آليات الدعم المخصصة للمواطنين

وفيما يتعلق بأسعار السلع، أوضح فاروق أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.5 جنيه، بينما يصل سعره الفعلي إلى 28 جنيهًا في المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل فارق السعر من خلال آليات الدعم المخصصة للمواطنين، بما يضمن استمرار حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

منظومة التموين الحالية

وأضاف أن منظومة التموين الحالية تتيح مجموعة متنوعة من السلع الغذائية، تشمل السكر والزيت والمكرونة والسمن والدواجن والبيض، موضحًا أن المواطن يتمتع بحرية اختيار السلع التي تناسب احتياجاته دون التقيد بأصناف محددة.

مراكز تسوق حديثة

وكشف وزير التموين عن خطة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى مراكز تسوق حديثة تعمل وفق نموذج أكثر تطورًا، بما يجعلها الخيار الأول للمواطنين في الحصول على السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية

وأكد أن المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية ستعمل على مدار ساعات أطول لتوفير الخدمات بشكل مستمر، الأمر الذي يعزز المنافسة داخل الأسواق ويسهم في تحسين مستوى الخدمة وضمان توافر السلع للمواطنين في مختلف المحافظات.