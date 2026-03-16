رئيس جامعة طنطا يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم للطلاب

شهد الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا حفل ختام فعاليات الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم للطلاب، التي أقيمت بملاعب بالجامعة، واتسمت أجوائها بالبهجة والروح الرياضية العالية.

وقام رئيس الجامعة بتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الميداليات والكؤوس، وذلك بحضور الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أمجد سلامة وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة غنيم القائم بعمل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى وكوك منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وخلال المنافسات، نجح فريق كلية الحاسبات والمعلومات في انتزاع المركز الأول ولقب البطولة بعد أداء متميز طوال الأدوار الإقصائية، بينما جاءت كلية التمريض في المركز الثاني بعد مباراة نهائية مثيرة، واحتلت كلية العلوم المركز الثالث لتكتمل منصة التتويج، وقد ضمت الدورة هذا العام منافسة شرسة بين 16 فريقاً يمثلون كليات الجامعة المختلفة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم الأنشطة الطلابية التي تساهم في صقل مهارات الشباب واكتشاف مواهبهم، مضيفاً أن الدورة الرمضانية هذا العام شهدت طفرة في مستوى التنظيم، مشيداً بالحضور الجماهيري الكثيف من الطلاب الذي أضفى حماساً خاصاً على المباريات، مشدداً على أهمية النشاط الرياضي كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي.

من جانبه، أوضح الدكتور السيد العجوز أن نجاح الدورة بمشاركة 16 فريقا يعكس حرص الطلاب على المشاركة الإيجابية في الحياة الجامعية، مشيراً إلى أن قطاع شئون العليم والطلاب بالجامعة يسعى دائماً لتنظيم فعاليات تجمع بين الترفيه والتنافس الشريف، معرباً عن تقديره للجنة المنظمة والحكام لجهودهم في إخراج البطولة بهذا المظهر المشرف الذي يليق باسم جامعة طنطا.

واختتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة، في مشهد عكس دور النشاط الرياضي بالجامعة في خلق بيئة محفزة وإيجابية للطلاب خلال شهر رمضان المبارك.