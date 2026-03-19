رئيس جامعة طنطا: استمرار اعتماد معمل ميكانيكا التربة من المجلس الوطني للاعتماد EGAC | صور

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن نجاح كلية الهندسة في استمرار اعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات من قبل المجلس الوطني للاعتماد ايجاك (EGAC)، وذلك وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

أكد الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة ضمن استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي وربطها بالصناعة، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتي تأكيداً على التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في الاختبارات المعملية، وضمان دقة النتائج البحثية والخدمية التي يقدمها المعمل لقطاع المقاولات والإنشاءات، مضيفاً أن هذا الاعتماد يعد شهادة ثقة دولية في الكفاءة الفنية للكوادر البشرية بالجامعة، مشدداً على سعى الجامعة الدائم لتطوير المعامل لتكون مراكز تميز إقليمية تقدم خدمات استشارية وفنية بمواصفات عالمية، بما يخدم المشروعات القومية الكبرى في إطار رؤية مصر 2030."

من جانبه، أوضح الدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة، أن الكلية تضع الجودة والتميز في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه معمل ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات باعتباره ركيزة أساسية في تقديم الدعم الفني لقطاع الهندسة المدنية، مشيراً إلى أن الحصول على تجديد الاعتماد طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17025 يعكس انضباط منظومة الإدارة والجودة داخل المعمل، ويضمن دقة وموثوقية عالية في كافة الاختبارات التي يقدمها المركز، موجها الشكر للدكتور وسيم عزام مدير المعمل وفريق العمل المتميز، مثمنا جهودهم الدؤوبة وتفانيهم المستمر في تحقيق أهداف المركز واستمرار اعتماده.