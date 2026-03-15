الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اعتماد برنامج طب الأورام بجامعة طنطا كمركز تدريب لتأهيل الأطباء العرب

جامعة طنطا
جامعة طنطا
أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن اعتماد برنامج علاج الأورام بمركز علاج الأورام الجامعي كمركز تدريب لتأهيل الأطباء العرب معتمد من البورد العربي " المجلس العربي للاختصاصات الصحية " التابع لمجلس وزراء الصحة العرب لمدة 6 سنوات.

توجيهات جامعة طنطا 

وأكد الدكتور محمد حسين أن اعتماد برنامج طب الأورام بكلية الطب كمركز تدريب لتأهيل الأطباء العرب، يعد تتويجاً لجهود الجامعة في تطوير منظومتها الطبية والبحثية، وتأكيداً على ريادتها في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية تضاهي المعايير الدولية، مضيفاً أن هذا الاعتماد يعكس الثقة الدولية في الكفاءات الأكاديمية والطبية بجامعة طنطا.

وشدد على اهتمام الجامعة البالغ بتحقيق استراتيجية الدولة المصرية، رؤية 2030، في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن هذا الاعتماد لمدة 6 سنوات هو شهادة استحقاق تعزز من تصنيف الجامعة دولياً، وتؤكد الدور المحوري كبيت خبرة إقليمي في التخصصات الطبية الدقيقة، مشيداً بجهود كوادر قسم علاج الأورام وكلية الطب الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز النوعي.

تحرك تنفيذي عاجل 

من جانبه أعرب الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا، عن فخره واعتزازه بحصول برنامج طب الأورام على اعتماد المجلس العربي للاختصاصات الصحية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها جامعة طنطا وكلية الطب ومستشفياتها الجامعية على الخريطة الإقليمية والدولية، مشيداً بالدعم المتميز واللامحدود من الدكتور محمد حسين محمود، رئيس الجامعة.

وأشار إلى أن الاعتماد يمثل ثمرة جهود الكلية المستمرة في تطوير بيئة التعليم الطبي وتحديث مسارات البحث العلمي وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لتلبية تطلعات الدولة المصرية.

وأوضح عميد الكلية أن قسم علاج الأورام قد استوفى كافة معايير الجودة الصارمة المحددة من قِبل المجلس العربي، مدعوماً بما يمتلكه القسم من كفاءات بشرية فذة من أعضاء هيئة تدريس وأطباء، وبنية تحتية متميزة وتقنيات طبية متطورة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بمستشفيات الجامعة.

وأكد أن هذا الاعتماد سيسهم بشكل ملموس في تعزيز تقدم جامعة طنطا وكلية الطب في التصنيفات الدولية وزيادة معدلات الاستشهادات العلمية، كما يمثل حافزاً قوياً لمواصلة التميز ودعم برامج التدريب للأطباء العرب، موجهاً خالص شكره وتقديره لفريق العمل المتميز الذي واصل الليل بالنهار لإنجاز هذا الملف.

رفع كفاءة الخدمات 

يأتي هذا الاعتماد النوعي تحت إشراف وتنسيق دقيق من الدكتورة راجية شرشر، مدير إدارة التدريب والمشرف الأكاديمي على البورد العربي، والدكتور محمد مختار مبروك، نائب المشرف الأكاديمي ومدير إدارة الجودة.

مدحت العدل وطارق نور
محمد عادل إمام
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

