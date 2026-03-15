منتخب جامعة طنطا لكرة القدم الخماسي يفوز بذهبية دوري الجامعات والمعاهد العليا

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن فوز فريق منتخب جامعة طنطا لكرة القدم الخماسي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى دوري الجامعات المصرية والمعاهد العليا الذى نظمه الاتحاد الرياضي للجامعات خلال شهر رمضان في الفترة من 6 مارس 2026 حتى 14 مارس 2026.

أشاد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب الجامعة لكرة القدم الخماسي بحصده المركز الأول والميدالية الذهبية في فعاليات دوري الجامعات المصرية، مؤكداً أن هذا الفوز المستحق يعكس بوضوح الطفرة النوعية التي تشهدها الأنشطة الرياضية بجامعة طنطا، والروح القتالية والإصرار الذي يتمتع به طلاب الجامعة لرفع اسم جامعتهم عاليًا، مؤكداً أن في جامعة طنطا لا ندخر جهدًا في دعم ورعاية الموهوبين رياضيًا، إيمانًا منها بأن الرياضة جزء لا يتجزأ من بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الشباب وتطوير قدراتهم.

من جانبه أعرب الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن فخره واعتزازه بالمستوى المشرف الذي ظهر به منتخب الجامعة لكرة القدم الخماسي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة خطة استراتيجية وضعتها الجامعة لتطوير منظومة النشاط الرياضي، موجهاً الشكر للإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وللجهاز الفني والإداري المشرف على الفريق، مثمنًا جهودهم في إعداد اللاعبين بدنيًا وفنيًا، ومؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم للمشاركة في كافة الفعاليات القمية على مستوى الجمهورية.

وشملت أسماء الطلاب المشاركين في البطولة اسلام محمد ربيع بكلية الحاسبات والمعلومات، وعلى محمود على بكلية الحاسبات والمعلومات، ومحمد أسامة على بكلية الآداب، وعبد الله متولى عصر بكلية علوم الرياضة، وأحمد إسماعيل هانى بكلية التمريض، وعلى إبراهيم حسن بكلية التمريض، وأحمد أسامة عبد الغفور بعلوم الرياضة، ومحمد رمضان بسيوني بعلوم الرياضة، ومؤمن صلاح محمد بكلية الآداب، ومحمود محمد السعيد بكلية الحاسبات والمعلومات، وكريم أحمد موسي بكلية التربية وعبد الله عبد الرؤوف النجار بكلية التجارة، وشفيق يسري ربيع بكلية التجارة وعمر على الشباسي بكلية الحقوق وتحت اشراف الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد القصير مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

