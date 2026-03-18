رئيس جامعة طنطا: دراسة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية لربط البرامج الأكاديمية بسوق العمل

أصدر الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا قرارا بتشكيل لجنة عليا لوضع آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك عقب الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات الذي ترأسه الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة سبل وآليات التطبيق الفعلي لهذه الرؤية.

توجيهات جامعة طنطا

شكلت اللجنة برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ونخبة من القيادات الجامعية السابقة من ذوي الخبرة.

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، على الأهمية الاستراتيجية لهذا النهج الجديد، مؤكداً أن الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات الواقع العملي لم يعد لها مكان في ظل الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل حالياً على إعادة صياغة المخرجات الأكاديمية والبحثية لتتوافق بدقة مع مواصفات الخريج الذي يحتاجه سوق العمل، ليس فقط في الوقت الراهن، بل وبما يستوعب المتغيرات المستقبلية والوظائف الناشئة، مضيفاً أن الجامعة تضع نصب أعينها "توطين المعرفة" وتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول تطبيقية تخدم قطاعات الصناعة والخدمات، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بمراجعة شاملة للوائح الدراسية وتحديثها بما يضمن إكساب الطلاب المهارات والسمات الشخصية والتقنية التي تجعلهم الاختيار الأول لأصحاب الأعمال محلياً ودولياً.

تحرك تنفيذي

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها الدورية لوضع خارطة طريق تشمل كافة القطاعات الاكاديمية والنوعية التخصصية بمحددات زمنية دقيقة تشمل دراسة الفجوة الحالية وتحليلها وبمشاركة مجتمعية واسعة وبالتعاون مع ممثلي القطاع الصناعي واصحاب الأعمال، لتحديث البرامج الأكاديمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الإنتاجية لتوفير فرص تدريبية متميزة للطلاب قبل التخرج.