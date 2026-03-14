ثاني الضحايا.. وفاة مسن إثر سقوط نخلة نتيجة الطقس السيئ بطريق «طنطا ـ سبرباي»

شهد طريق الزراعي "سبرباي _ طنطا" بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة وفاة مسن إثر سقوط نخلة نتيجة الطقس السيئ وهبوب عواصف ترابية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة مسن إثر سقوط نخلة بسبب سوء الطقس بنطاق قرية سبرباي بدائرة مركز طنطا.

تحرك عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المنشاوي.

وفاة ثاني ضحية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.