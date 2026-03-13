جامعة طنطا تكشف حقيقة سقوط أسانسير مستشفى الطوارئ ووقوع ضحايا

أفاد الدكتور محمد حنتيره عميد كلية الطب بجامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم أن أسانسير مستشفي طوارىء طنطا الجامعي قد تعرض لعطل فني بالطابق الأول وتم الدفع بفرق فنية لإجراء أعمال صيانة حفاظا علي صالح العاملين داخل المؤسسة الطبية .



وأضاف "حنتيره" بقوله "لا صحة لما أثير عبر صفحات السوشيال ميديا حول واقعة سقوط الاسانسير ووجود مصابين وفعلا كان الاسانسير به عطل فني " .

توجيهات جامعة طنطا

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداول عبر جروبات وصفحات فس بوك حول سقوط أسانسير ووجود مصابين وهو ما نفاه مسئولي جامعة طنطا .

صيانة عطل الاسانسير

الجدير بالذكر أن قيادات جامعة طنطا نفت سقوط المصعد الكهربائي وعدم وجود أي مصابين أو ضحايا مناشدين بالتحري الدقة في نشر أي وقائع تخص مؤسسات طبية حكومية .