بعد تداول شائعات.. أول تعليق رسمي من مستشفيات جامعة طنطا بشأن عطل مصعد الطوارئ

أهاب مجلس إدارة جامعة طنطا منذ قليل في بيان رسمي بشأن ما تم تداوله بشأن تعطل أحد المصاعد بمستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا عدم صحة سقوطه وعدم وجود ضحايا أو مصابين .

توجيهات جامعة طنطا

صرح بذلك الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب بجامعة طنطا لافتا في رساله خاصه الي وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تتعلق بالمنظومة الصحية.

كما أشار "حنتيره" أن إدارة مستشفيات جامعة طنطا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن تعطل أحد المصاعد داخل مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا.

كما أكد عميد كلية الطب أن ما حدث هو انحدار بسيط بمقدار 15 سم عن المستوي الارضي مما ادي حدوث احتكاك وتم فتح الباب بواسطه الفني المتواجد بجوار الاسانسير علي مدار 24 ساعه.

تحري الدقة في نشر الأخبار

كما كشف أن إدارة المستشفى على أن العمل داخل أقسام الطوارئ والاستقبال يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ويتم تقديم الخدمات الطبية للمرضى على مدار الساعة بكفاءة تامه.

وناشد "حنتيره" ممثلا عن إدارة المستشفى الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير دقيقة قد تثير القلق بين المواطنين، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مستشفيات جامعة طنطا.



الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مستشفيات جامعة طنطا أن ما تم نشره غير صحيح، وأن جميع المصاعد بالمستشفى تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وتخضع لعمليات متابعة وصيانة دورية وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة المرضى والمترددين والعاملين بالمستشفى.