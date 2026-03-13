محافظ الغربية يوجه برفع درجة الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة

وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، برفع درجة الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية على مستوى المحافظة، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة واحتمالية سقوط الأمطار، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على تفعيل خطط الطوارئ ومراجعة جاهزية معدات التدخل السريع وسيارات شفط المياه، مع تكثيف التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لحالة الطرق وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والتأكد من تأمينها تحسباً لشدة الرياح.

تحرك تنفيذي عاجل

وناشد محافظ الغربية المواطنين توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية خلال فترات سوء الأحوال الجوية، مع أهمية التواصل مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة للإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة لضمان سرعة التعامل معها.