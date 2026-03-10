قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة بحي أول طنطا لليوم السادس على التوالي.. رفع أكثر من 1880 طن مخلفات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات بالقضاء على بؤر تجمعات القمامة بحي أول طنطا لليوم السادس على التوالي، ضمن خطة عاجلة لاستعادة الانضباط والنظافة بما يليق بأهالي عروس الدلتا. وامتدت الحملة اليوم لتشمل منطقة سكة صناديد، مستهدفة رفع كل المخلفات المتراكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

ومنذ انطلاق الحملة، تمكنت فرق العمل من رفع أكثر من 1880 طنًا من المخلفات، موزعة على 480 طنًا في اليوم الأول، و300 طن في اليوم الثاني، و280 طنًا في اليوم الثالث، و260 طنًا في اليوم الرابع، و240 طنًا في اليوم الخامس، و320 طنًا في اليوم السادس، بما يعكس جهود المحافظة المكثفة ونتائج ملموسة في وقت قياسي.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد المحافظ أن الحملة تنفذ بتنسيق كامل بين حي أول طنطا وعدد من مراكز المحافظة، مع الدفع بالمعدات الثقيلة وفرق العمل لتسريع وتيرة رفع المخلفات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة وتكثيف الحملات لإزالة أي تراكمات فور ظهورها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري بالغربية، ويجسد حرص المحافظة على وضع المواطن في صدارة الأولويات.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة خدمات رفع تلال القمامة

