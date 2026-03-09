قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مسئول بصحة الغربية:خروج مصابي حادث انقلاب اتوبيس بطريق طنطا المحلة

حادث انقلاب سيارة بالغربية
حادث انقلاب سيارة بالغربية

أفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية منذ قليل خروج كافة مصابي وضحايا حادث انقلاب اتوبيس بطريق "طنطا ـ المحلة" بسبب انفجار إطار كاوتشوك بسبب السرعه الزائده.

خروج المصابين 


وتابع المسئول الطبي أن كافة المصابين خرجوا من الاقسام الداخلية العلاجية بمستشفي المحلة العام.

وكان  الطريق الزراعي "طنطا ـ المحلة " بنطاق محافظة الغربية شهد مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب اتوبيس وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

تفاصيل حادث مؤلمه 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة انقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعه الزائده بطريق الزراعي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين 


وأفاد مصدر طبي أن أسماء ضحايا الحادث كل من محمد عصام  السائق" توفى " بينما المصابين هدي مسعد محمد  ومرام مصطفي بصل وايمان فريد فاروق  وسلمي محمد زكريا وحبيبة محمد الفخراني وجني محمد فوزي وامنة اسامة وريم محمد حسام الدين ونورهان جمال وامنة اسامة ومهاب احمد سمير وحبيبة سامح جمعة كما تم نقلهم جميعا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

