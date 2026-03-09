البابا لاون الرابع عشر يزور رعية تقدمة مريم بروما

زار قداسة البابا لاون الرابع عشر، رعية تقدمة مريم العذراء، بحي توريفيكيا بالعاصمة الإيطالية، روما، حيث استقبله الأطفال، والعائلات، والكشافة، وجموع المؤمنين.

رافق قداسه البابا في الزيارة غبطة الكاردينال بالدو راينا، النائب العام لإيبارشية روما، وغبطة الكاردينال فرانشيسكو مونتينيغرو، حيث وصف كاهن الرعية، الأب باولو ستاكيوتي الجماعة الرعوية بأنها كنيسة حيّة، رغم التحديات الاجتماعية التي يواجهها الحي.

وخلال الاستقبال، حيّا المؤمنون قداسة البابا بالأناشيد، والأعلام الفاتيكانية، فيما قدّم عدد من الأطفال، والشباب - ولا سيما الذين يستعدون لنيل سرّ المناولة الأولى – رسائل، وأسئلة حول الإيمان، والمستقبل.

وفي كلمته، دعا الأب الأقدس أبناء الرعية إلى أن يكونوا صانعي سلام وبناة مصالحة، موجهًا رسالته بشكل خاص إلى الأطفال، مشجعًا إياهم إلى رفض جميع أشكال العنف، والتنمر، وتعلّم المصالحة منذ الصغر في علاقاتهم مع الأصدقاء، والرفاق.

يسوع يقرع باب القلب

كذلك، توجه بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الأطفال الذين يستعدون للقاء المسيح في سرّ الإفخارستيا، مؤكدًا أن يسوع يقرع باب القلب، داعيًا إلى فتحه عبر الصلاة، وأعمال المحبة والصداقة، مشيرًا إلى أن الرعية يمكن أن تصبح حديقة يلتقي فيها الناس بالمسيح، ويجدون فيها الدعم داخل الجماعة.

وفي ختام الزيارة، وبعد تلاوة الصلاة الربية، التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، عدد من كبار السن، والمرضى، والعائلات التي تواجه صعوبات مادية، موجهًا الشكر والتقدير والامتنان إلى متطوعي كاريتاس على خدمتهم، مؤكدًا أن لكل إنسان، حتى في ضعفه، وهشاشته، كرامة عظيمة، لأنه مخلوق على صورة الله، مشددًا على أن قوة المؤمنين تكمن في إدراكهم أنهم جميعًا أبناء محبوبون من الله، ومدعوون ليكونوا عائلة واحدة.