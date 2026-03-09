قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
أخبار البلد

البابا لاون الرابع عشر يزور رعية تقدمة مريم بروما

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

زار قداسة البابا لاون الرابع عشر، رعية تقدمة مريم العذراء، بحي توريفيكيا بالعاصمة الإيطالية، روما، حيث استقبله الأطفال، والعائلات، والكشافة، وجموع المؤمنين.

رافق قداسه البابا في الزيارة غبطة الكاردينال بالدو راينا، النائب العام لإيبارشية روما، وغبطة الكاردينال فرانشيسكو مونتينيغرو، حيث وصف كاهن الرعية، الأب باولو ستاكيوتي الجماعة الرعوية بأنها كنيسة حيّة، رغم التحديات الاجتماعية التي يواجهها الحي.

وخلال الاستقبال، حيّا المؤمنون قداسة البابا بالأناشيد، والأعلام الفاتيكانية، فيما قدّم عدد من الأطفال، والشباب - ولا سيما الذين يستعدون لنيل سرّ المناولة الأولى – رسائل، وأسئلة حول الإيمان، والمستقبل.

وفي كلمته، دعا الأب الأقدس أبناء الرعية إلى أن يكونوا صانعي سلام وبناة مصالحة، موجهًا رسالته بشكل خاص إلى الأطفال، مشجعًا إياهم إلى رفض جميع أشكال العنف، والتنمر، وتعلّم المصالحة منذ الصغر في علاقاتهم مع الأصدقاء، والرفاق.

يسوع يقرع باب القلب

كذلك، توجه بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الأطفال الذين يستعدون للقاء المسيح في سرّ الإفخارستيا، مؤكدًا أن يسوع يقرع باب القلب، داعيًا إلى فتحه عبر الصلاة، وأعمال المحبة والصداقة، مشيرًا إلى أن الرعية يمكن أن تصبح حديقة يلتقي فيها الناس بالمسيح، ويجدون فيها الدعم داخل الجماعة.

وفي ختام الزيارة، وبعد تلاوة الصلاة الربية، التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر، عدد من كبار السن، والمرضى، والعائلات التي تواجه صعوبات مادية، موجهًا الشكر والتقدير والامتنان إلى متطوعي كاريتاس على خدمتهم، مؤكدًا أن لكل إنسان، حتى في ضعفه، وهشاشته، كرامة عظيمة، لأنه مخلوق على صورة الله، مشددًا على أن قوة المؤمنين تكمن في إدراكهم أنهم جميعًا أبناء محبوبون من الله، ومدعوون ليكونوا عائلة واحدة.

البابا لاون البابا لاون الرابع عشر كنيسة قداسة البابا الفاتيكان الكنيسة الكنيسة الكاثوليكية

