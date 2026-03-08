الأنبا بشارة يترأس القداس بكنيسة أم الرحمة بمنهري ويمنح درجة الإبصالتس لعدد من أبناء الرعية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة أم الرحمة بمنهري.

كذلك، منح صاحب النيافة درجة الإبصالتس لعدد من أبناء الرعية، حيث شارك في الصلاة القمص جرجس بشرى، والأب فادي فاروق، راعيا الكنيسة، والأب ميخائيل إبراهيم، والأب مينا القمص متى، بحضور راهبات القديس يوسف، كما قدم الأنبا بشارة الذبيحة الإلهية، من أجل المحتفى بهم، ليكونوا علامة خير وسلام للكنيسة، وللمجتمع.

توبة الابن الشاطر

وفي كلمة العظة، تحدث الأب المطران حول "توبة الابن الشاطر ومحبة قلب أبيه"، الذي كان ينتظر رجوعه بفارغ الصبر، مؤكدًا أهمية أن نتعلم المغفرة، ونعيشها في حياتنا، وعلاقاتنا مع الجميع.

ودعا راعي الإيبارشيّة الجميع إلى معايشة الرجوع من خلال الإيمان، والتوبة الحقيقية. كما ربط نيافته إنجيل اليوم (الابن الشاطر) بالأسرار الكنسية، فالحُلة هي سر المعمودية، والولادة الجديدة، والخاتم الملوكي يمثل البنوّة، وسر المسحة المقدسة، والتوبة في عودة الابن، وقبول أبيه، والوليمة هي سر الإفخارستيا، سر الشركة، فمن خلال الأسرار يستعيد الإنسان كرامته، ورتبته الأولى.