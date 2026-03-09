التنسيقية تهنئ الشعب المصري بيوم الشهيد: مصدر إلهام للأجيال القادمة

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، مؤكدةً أن هذا اليوم يُجسّد أعظم معاني التضحية في سبيل الوطن.

وتؤكد التنسيقية اعتزازها وتقديرها العميق لتضحيات أبناء مصر الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وصونًا لأمنه واستقراره، وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات مضيئة في تاريخ الوطن، وأصبحوا رمزًا للفداء والإخلاص في سبيل رفعة مصر وحماية مقدرات شعبها.

وتشدد التنسيقية على أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، ودافعًا لمواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل أفضل للوطن، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود متواصلة لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذه المناسبة العزيزة، تؤكد التنسيقية أن مصر ستظل دائمًا وفية لأبنائها الشهداء وأسرهم، وأن ذكراهم ستبقى حاضرة في وجدان الأمة، تلهم الجميع معاني التضحية والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مستقبله.