صلاة التهجد والاعتكاف.. الإفتاء توضح أمورا يجب مراعاتها فى المسجد

كشفت دار الإفتاء المصرية عن أمور ينبغى على المسلم مراعاتها إذا نوى صلاة التهجد والاعتكاف فى المسجد.

وقالت مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، تكون فرصة عظيمة للتفرغ للعبادة والتقرب إلى الله تعالى، ولذلك ينبغي أن يكون الاعتكاف قائمًا على السكينة والذكر والطاعة، بعيدًا عن كل ما يشغل القلب أو يقطع صفاء العبادة.

آداب ينبغي مراعاتها في المسجد

وأشارت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك إلى أن من أهم الآداب التي ينبغي مراعاتها في المسجد:

• تعظيم حرمة المسجد والمحافظة على نظافته؛ فبيوت الله لها مكانتها وقدسيتها.

• اغتنام وقت الاعتكاف في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

• الحرص على الهدوء والسكينة داخل المسجد، وتجنب كل ما يسبب التشويش أو الإزعاج.

• عدم الانشغال بالهاتف المحمول، ويقتصر استخدامه على ما تدعو إليه الضرورة.

• الالتزام بالمكان المخصص للمعتكفين داخل المسجد وعدم التوسع في الأماكن المخصصة للمصلين.

• خفض الصوت ومراعاة راحة المصلين والمعتكفين.

• تجنب إدخال الأطعمة أو المشروبات التي قد تترك روائح داخل المسجد.

كيف تغتنم العشر الأواخر من الشهر الفضيل

فاجعل لنفسك نصيبًا من:

قيام الليل

تلاوة القرآن

الذكر والاستغفار

والدعاء الصادق

ولا تفرِّط في هذه الأيام القليلة؛ فربما لا يدركها أحدنا مرة أخرى.

ليالي شهر رمضان الوترية

- ليلة 21 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الثلاثاء 20 رمضان/ 10 مارس، وتنتهي فجر يوم الأربعاء 21 رمضان / 11 مارس.

- ليلة 23 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الخميس 22 رمضان / 12 مارس، وتنتهي فجر يوم الجمعة 23 رمضان / 13 مارس.

- ليلة 25 رمضان

تبدأ من مغرب يوم السبت 24 رمضان / 14 مارس، وتنتهي فجر يوم الأحد 25 رمضان / 15 مارس.

-ليلة 27 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الإثنين 26 رمضان/ 16 مارس، وتنتهي فجر يوم الثلاثاء 27 رمضان / 17 مارس.

- ليلة 29 رمضان

تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 28 رمضان / 18 مارس، وتنتهي فجر يوم الخميس 29 رمضان / 19 مارس.

ونوهت الإفتاء أن إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجرِ، والملائكة في حال صعود وهبوط؛ قال تعالى: {هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5].

المراد بإحياء الليلة

وأوضحت الإفتاء المراد في الشريعة الإسلامية بإحياء الليلة هو قيامها وطاعة الله فيها.

ماذا كان يفعل النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ».[أخرجه البخاري]