أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت

يسود حالة من الغضب أروقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، بسبب استمرار تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين منذ عدة أشهر وعدم التزام الإدارة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب تعيين أحمد سامي مديرًا فنيًا للفريق.

وكشف مصدر داخل الفريق إلى تصاعد حالة الاستياء خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد رفض الإدارة إلغاء الخصومات المالية التي أقرها رئيس النادي وليد دعبس خلال فترة تولي مجدي عبد العاطي القيادة الفنية.

وتحاول قيادات الفريق وعلى رأسها قائد اللاعبين التوسط لدى الإدارة من أجل إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة حفاظًا على استقرار الفريق، في ظل تراجع الحالة المعنوية للاعبين وهو ما انعكس على نتائج الفريق في الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أن عددًا من اللاعبين قرروا عدم تجديد عقودهم مع النادي بسبب الأزمة المالية وسوء انتظام صرف المستحقات.

وأشار المصدر إلى أن استمرار الأزمة قد يهدد بقاء الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، في ظل الأجواء المتوترة داخل الفريق.

ترتيب الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 43 نقطة يليه الأهلي وبيراميدز برصيد 40 نقطة لكل منهما ثم سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع بـ38 نقطة.

مباريات اليوم في الدوري

تقام اليوم الإثنين مباراتان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي في تمام الساعة 9:30 مساءً عبر قناة أون تايم سبورت 1.

كما يواجه البنك الأهلي نظيره بيراميدز في التوقيت ذاته، عبر قناة أون تايم سبورت 2.