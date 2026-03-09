تشابي ألونسو يقترب من تدريب فريق ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول الإنجليزي توصلت لاتفاق شبه نهائي مع الإسباني تشابى ألونسو المدير الفنى لريال مدريد السابق، لتولى القيادة الفنية للفريق، خلفاً للهولندي آرنى سلوت المدير الفنى للريدز.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة ''okdiario'' هناك اتفاق شفهي بين تشابي ألونسو وليفربول لتدريب الفريق بدايةً من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات"

ويحتل ليفربول المركز الخامس بعد خسارته القاتلة أمام وولفرهامبتون في الوقت بدل الضائع، رغم تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفًا خلال اللقاء. ويتقدم ليفربول بفارق 3 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، ما يزيد من حدة الصراع على بطاقات التأهل الأوروبية.

جدير بالذكر أن أرني سلوت مرتبط بعقد مع ليفربول ممتد حتى شهر يونيو من عام 2027.