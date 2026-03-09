القارئ محمد أحمد حسن يؤم المصلين ليلة 21 رمضان بمسجد الفتاح العليم

أعلن الشيخ محمد أحمد حسن، عن أداء صلاة التراويح، بمسجد الفتاح العليم، غدا الثلاثاء، ليلة 21 رمضان، الليلة الوترية الأولى من العشر الأواخر من رمضان.

إحياء ليالي شهر رمضان في الإمارات

كان القارئ الشيخ محمد أحمد حسن، نجم برنامج دولة التلاوة، قد توجه في بداية شهر رمضان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإحياء عددًا من ليالي شهر رمضان المبارك بإمامة المصلين في صلاة التراويح.

وأحيا القارئ محمد أحمد حسن، ليالي رمضان بعدد من المساجد في إمارة عجمان ومناطق أخرى، وذلك ضمن جدول محدد خلال النصف الأول من الشهر الكريم.

شائعات حول الشيخ محمد أحمد حسن

وكشفت والدة القارئ محمد أحمد حسن، أحد نجوم دولة التلاوة، حقيقة الشائعات المنتشرة حوله بشأن المطالبة بمبالغ مالية كبيرة لإمامة المصلين والقراءة في المساجد.

وقالت والدة محمد أحمد حسن، لـ"صدى البلد"، إن هذه الأخبار غير صحيحة وأن المبالغ المتداولة مبالغ فيها جدا ولا يتم تقاضيها مطلقا، منوهة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطهم في بث شائعات تنال من قيمة الشيخ محمد أحمد حسن.

وأوضحت أن الشيخ محمد أحمد حسن، لا يهتم بهذه الشائعات؛ لأنها ادعاءات كاذبة، كما أن المحبين له ردوا على هذه الشائعات وأنصفوا الشيخ محمد.

وواصلت: الشيخ محمد أحمد حسن، حينما يذهب للقراءة في مكان معين؛ فإنه يتكبد عناء السفر ومشقتها ويحتاج لسيارة تنقله ونفقات له ولمرافقيه في هذه الرحلة؛ لأنه من ذوي البصيرة، ويحتاج إلى من يعينه على عناء السفر والقيام بشئونه.

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء بشأن تقاضي الشيخ محمد أحمد حسن، مبالغ مالية تقدر بـ 80 ألف جنيه؛ للقراءة في المناسبات الدينية، وكذلك أنباء عن طلب والد الطفل محمد القلاجي مبلغ 25 ألف جنيه للقراءة في المناسبات الدينية، والتي تبين أن هذه الادعاءات كاذبة وغير حقيقية.