الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الوفد والفقى وعبدالغني يصلون إلى مقر الحزب لحضور إحياء يوم الشهيد وذكرى 1919

حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

وصل منذ قليل  الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد، الي المقر الرئيسي للحزب وذلك لحضور الإحتفالية التي ستنعقد بعد قليل   بمناسبة الذكرى الـ 107  لثورة 1919  وإحياء ذكرى يوم الشهيد ،والتي تقام تحت رعاية رئيس الوفد.

كما وصل المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى الرئيس الشرفى لحزب الوفد ،واللواء أركان حرب  سمير عبد الغني احد أبطال القوات المسلحة بسيناء ، لمقر الحزب لحضور الاحتفالية، ومن المقرر ان يتحدث فى الإحتفالية المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى الرئيس الشرفى لحزب الوفد واللواء سمير عبدالغنى ، وتقدم الإحتفالية النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد. 

يذكر أن  يوم 9 مارس رمزاً لكفاح الحزب وزعيمه سعد زغلول،وهذا اليوم مناسبة لشعب مصر لنحيى فيه جميعا أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم لكى تبقى مصر عزيزة أبية، وكى يبقى المواطن المصرى آمنا ومطمئنا على نفسه وعرضه وماله وأرضه.

وكان قد أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، فى تصريحات صحفيه  أنه فى  يوم ٩ مارس "إذ نتذكر شهداءنا جميعا ونترحم عليهم وعزاؤنا فى شهدائنا جميعا أنهم فى جنة النعيم أحياء عند ربهم يرزقون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين".

وأشار " البدوى " إلى  أن يوم 9 مارس هو يوم إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام ١٩٦٩،والذى أستشهد أثناء تواجده في الخطوط الأمامية للجبهة،والذى صادف أيضا 9 مارس 1919 والذى استشهد فيه 3400 شهيد مصرى دفاعا عن استقلال الوطن ضد المستعمر الأجنبى، فتحية لأرواح شهدائنا والذين سيبقون أبد الدهر فى قلوب وعقول المصريين منارات خالدة.

رئيس الوفد وعبدالغني السيد البدوي بمناسبة الذكرى الـ 107 لثورة

