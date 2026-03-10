قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عقوبات مالية مغلظة ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش

رباب الهواري

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارات حاسمة تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز مساء 9 مارس 2026.

 وجاءت هذه القرارات في إطار محاولة إعادة الانضباط للفريق وتصحيح المسار بعد تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

خصومات مالية مغلظة للاعبين

قررت إدارة الأهلي توقيع عقوبات مالية كبيرة على جميع لاعبي الفريق، حيث تم إبلاغهم رسميًا بخصم مبالغ ملحوظة من رواتبهم الشهرية. وتأتي هذه الخطوة كإجراء تأديبي نتيجة الأداء الذي لم يرقَ لتطلعات الإدارة والجماهير في المباراة الأخيرة.

وترى إدارة النادي أن المستوى الذي ظهر به اللاعبون لا يتناسب مع اسم وتاريخ الأهلي، خاصة في ظل المنافسة القوية على صدارة الدوري، ما استدعى اتخاذ إجراءات صارمة لتحفيز اللاعبين على استعادة مستواهم المعهود.

اتجاه لتجميد المستحقات المالية

وفي سياق متصل، كشفت مصادر داخل النادي عن وجود اتجاه قوي لتجميد المستحقات المالية الخاصة باللاعبين خلال الفترة الحالية، على أن يتم صرفها لاحقًا بعد تحسن النتائج وعودة الفريق إلى طريق الانتصارات.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة التركيز داخل صفوف الفريق، ودفع اللاعبين لبذل أقصى جهد ممكن في المباريات المقبلة، خاصة مع احتدام المنافسة في جدول ترتيب الدوري.

استياء واضح من محمود الخطيب

من جانبه، أبدى رئيس النادي محمود الخطيب حالة من الغضب والاستياء الشديد عقب الهزيمة، حيث عقد عدة جلسات عاجلة مع المسؤولين عن قطاع الكرة لمناقشة أسباب تراجع الأداء، ووضع حلول سريعة قبل المواجهات المقبلة.

وأكد الخطيب خلال اجتماعاته ضرورة تصحيح الأخطاء سريعًا، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب تركيزًا كبيرًا من جميع عناصر الفريق من أجل استعادة الثقة وتحقيق الانتصارات.

تحركات لتصحيح المسار قبل المباريات القادمة

تسعى إدارة الأهلي حاليًا إلى تقييم شامل للأداء الفني والبدني للفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني، من أجل معالجة السلبيات التي ظهرت خلال المباراة الأخيرة. كما تنتظر الجماهير رد فعل قوي من اللاعبين في المباريات القادمة لإثبات قدرتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة والعودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري

الأهلي أخبار الأهلي دورى نايل الخطيب أخبار الرياضةً

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
سيارات أوروبية
