اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
ديني

نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثامنة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى | صور

نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثامنة عشرة من رمضان
نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثامنة عشرة من رمضان
عبد الرحمن محمد

واصل نجومُ «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ الثامنةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت حناجرهم بآيات الذكر الحكيم، وازدانت بيوت الله بجلال التلاوة وروعة الأداء، وسط حضورٍ كبيرٍ من المصلين الذين توافدوا إلى المساجد ابتغاء الأجر والطمأنينة في رحاب الشهر الفضيل.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد محمد علي وفضيلةُ الشيخ محمود السيد جموعَ المصلين، فيما ابتهل فضيلةُ الشيخ محمد حسن العشري، في أجواء روحانية تفاعل معها الحضور بخشوع كبير.

وفي مسجد مصر أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد سعيد جموع المصلين، حيث سادت أجواءٌ إيمانية خاشعة ترددت فيها آيات القرآن الكريم في أرجاء المسجد.

كما أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد الدالي المصلين في مسجد السيدة زينب، بينما أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد رشاد المصلين في مسجد السيدة نفيسة، في ليلةٍ قرآنية اتسمت بالسكينة وصفاء الروح.

وفي مسجد عمرو بن العاص أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد وفيق جموع المصلين، فيما أمَّ فضيلةُ الشيخ علي إيهاب المصلين في مسجد العزيز الحكيم، وسط تفاعل كبير من رواد المساجد مع آيات الذكر الحكيم.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي شهر رمضان المبارك بتلاوات كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية وإحياء روح الشهر الكريم.

دولة التلاوة الليلة الثامنة عشرة المساجد الكبرى

