نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثامنة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى | صور

واصل نجومُ «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ الثامنةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية عامرة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت حناجرهم بآيات الذكر الحكيم، وازدانت بيوت الله بجلال التلاوة وروعة الأداء، وسط حضورٍ كبيرٍ من المصلين الذين توافدوا إلى المساجد ابتغاء الأجر والطمأنينة في رحاب الشهر الفضيل.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد محمد علي وفضيلةُ الشيخ محمود السيد جموعَ المصلين، فيما ابتهل فضيلةُ الشيخ محمد حسن العشري، في أجواء روحانية تفاعل معها الحضور بخشوع كبير.

وفي مسجد مصر أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد سعيد جموع المصلين، حيث سادت أجواءٌ إيمانية خاشعة ترددت فيها آيات القرآن الكريم في أرجاء المسجد.

كما أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد الدالي المصلين في مسجد السيدة زينب، بينما أمَّ فضيلةُ الشيخ أحمد رشاد المصلين في مسجد السيدة نفيسة، في ليلةٍ قرآنية اتسمت بالسكينة وصفاء الروح.

وفي مسجد عمرو بن العاص أمَّ فضيلةُ الشيخ محمد وفيق جموع المصلين، فيما أمَّ فضيلةُ الشيخ علي إيهاب المصلين في مسجد العزيز الحكيم، وسط تفاعل كبير من رواد المساجد مع آيات الذكر الحكيم.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء ليالي شهر رمضان المبارك بتلاوات كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية وإحياء روح الشهر الكريم.