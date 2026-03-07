قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خالد الجندي يكشف سبب نزول قصة البقرة في القرآن الكريم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
عبد الرحمن محمد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن قصة البقرة التي وردت في القرآن الكريم جاءت في سياق واقعة حدثت في عهد موسى عليه السلام، عندما وقعت جريمة قتل بين بني إسرائيل خلال فترة التيه في صحراء سيناء.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في تلك الفترة التي استمرت أربعين عامًا في شبه جزيرة سيناء، وهي الفترة التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله تعالى: «فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض»، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة عُرفت تاريخيًا باسم «فترة التيه».

وأضاف أن جريمة قتل وقعت بين بني إسرائيل في ذلك الوقت، الأمر الذي أدى إلى خلاف شديد بينهم، حيث تبادلت مجموعات مختلفة الاتهامات بالقتل، وانقسموا إلى طوائف، كل فريق يلقي المسؤولية على الآخر، وهو ما كان ينذر بوقوع صدام كبير قد يتحول إلى مواجهة دامية بينهم.

وأشار إلى أن الحكماء والعقلاء من بني إسرائيل اقترحوا في النهاية اللجوء إلى نبي الله موسى عليه السلام للفصل في هذه القضية، رغم أن الأولى كان أن يلجؤوا إليه منذ البداية.

وبيّن أن نبي الله موسى كان بإمكانه أن يسأل الله سبحانه وتعالى ليخبره مباشرة باسم القاتل، كما حدث في مواقف أخرى، لكن الأمر لم يكن بهذه الصورة، لأن بني إسرائيل – بحسب ما أوضح – كان من الممكن أن يجادلوا ويكذبوا حتى لو أخبرهم موسى باسم القاتل.

وأضاف أن أهل القاتل كانوا قد يطالبون بالدليل، وربما يشككون في كلام موسى نفسه، لذلك جاء الأمر الإلهي بطريقة أخرى لحسم القضية ومنع تفاقم الخلاف بين بني إسرائيل.

وأشار إلى أن بني إسرائيل كانوا في كثير من الأحيان يخاطبون موسى بقولهم «ادع لنا ربك»، وليس «ادع لنا ربنا»، وهو ما يعكس حالة من الجفاء في الخطاب، وكأنهم ينسبون الله إلى موسى وحده دون أنفسهم.

خالد الجندي قصة البقرة فترة التيه لعلهم يفقهون

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

القوباء

القوباء والتهابات الفم واليدين | طرق العلاج .. ومحاذير من هذه المستحضرات

رقاق

هنفطر ايه النهاردة .. طاجن عكاوى ورقائق باللحمة المفرومة ومهلبية بطاطا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد وتزيد الإصابة بالأنيميا.. طبيب ينصح بتناول نصف معلقة زيت زيتون في رمضان

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

