الحرس الثوري يتحدى أمريكا ويكشف مدى قدرة إيران على تحمل الحرب
ما معنى نحن غرابا عك؟ .. إمام مسجد السيدة زينب يرد على سؤال طفل
مانشستر سيتي يشيد بتألق عمر مرموش بعد التأهل لربع نهائي كأس الاتحاد
السعودية تتصدى لـ 8 مسيرات.. وسقوط شظايا صاروخ بالبحرين
إعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية من رسوم الترخيص في هذه الحالة.. مشروع قانون
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد
الإسماعيلي: طارق العشري طلب الرحيل عبر مكالمة هاتفية ووافقنا
عقدة نيوكاسل.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية .. مانشستر سيتي يطيح بـ نيوكاسل من كأس الاتحاد الإنجليزي
المنيا .. وزير الأقاف يعلن انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عقب شهر رمضان
هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان
من تركيا إلى أصدقائنا الإيرانيين: نتفهم خروج صاروخ عن مساره.. ويجب ألا تغامروا مجددا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بالرصاص بعد التراويح.. الثأر يقـ.ـتل صاحب كافيه ونجله بحدائق أكتوبر | صور

الابن ضحية اطلاق الرصاص
الابن ضحية اطلاق الرصاص
ندى سويفى

عقب صلاة التراويح اخترق صوت الرصاص هدوء منطقة الـ ٣٩٠فدان بمدينة حدائق أكتوبر وأعقبه صرخات واستغاثات لسقوط جثتين لرجلين غارقتين في الدماء.

الجريمة التي وقعت أحداثها مساء أمس في مدينة حدائق أكتوبر راح ضحيته صاحب كافيه ونجله بعد إمطار مسلحون لهما بوابل من الأعيرة النارية حيث أصيب كل منهما بعدة طلقات أردتهما قتيلين في الحال، وفر المسلحون هاربين.

فريق مباحث الجيزة الذي ترأسه اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث وقاده العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد إكرامي البطران مفتش مباحث حدائق أكتوبر كشف ملابسات الجريمة بعد إجراء المعاينة والتحريات اللازمة حيث تبين أن المجني عليهما صاحب كافيه ونجله في منطقة الـ ٣٩٠ فدان وهما من إحدى محافظات الصعيد.

كما أسفرت التحريات عن تسبب الثأر في مقتل الضحيتين بعد نشوب مشاجرة منذ عدة أشهر في بلدتهم وقام ابن المجني عليه الأول بقتل أحد أفراد العائلة الأخرى وتم حبسه على ذمة القضية فقررت تلك العائلة الأخذ بالثأر وراقب المتهمون والد الشاب المحبوس وشقيقه للثأر منهما ويوم الواقعة شاهدوهما في الكافيه فأمطروهما بوابل من الرصاص من الطبنجات بحسب الكشف الطبي الأولي أن الرصاصات في جسدي القتيلين ٩مم أطلقت من طبنجات.

وتكثف مباحث الجيزة من جهودها لضبط الجناة حيث تم تتبع خط سيرهم لالقاء القبض عليهم.

تلقى رجال غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لشخصين في الشارع  على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته.

وبالفحص تبين وجود جثمانين لشخصين بهما آثار طلقات نارية بمناطق متفرقة من الجسد، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان، وبدأت فرق البحث الجنائي في جمع المعلومات والأدلة اللازمة لكشف حقيقة الواقعة.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات.

وفي إطار جهود كشف ملابسات الواقعة، بدأ رجال المباحث في تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، إضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان وسكان المنطقة، في محاولة لتحديد هوية الضحايا والوقوف على الظروف التي أحاطت بالجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

الثأر يقتل صاحب كافيه ونجله الثأر منطقة الـ٣٩٠فدان حدائق أكتوبر مدينة حدائق أكتوبر صلاة التراويح

