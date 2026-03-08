رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التي أُجريت للاعب كريم فؤاد أظهرت وجود قطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وأشار جاب الله إلى أن التقرير الطبي والأشعة تم إرسالهما إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، وذلك للتشاور بشأن أفضل طريقة للعلاج، ومحاولة تقليل فترة غيابه عن الفريق.

وتعرض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، لإصابة مبكرة خلال مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما أجبر الجهاز الفني على إجراء تبديل اضطراري في الدقائق الأولى من اللقاء.

وجاءت الإصابة في الدقيقة السابعة بعد تسديدة للكرة، ليسقط أرضا ثم يغادر اللاعب أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وسط قلق من الجهاز الفني والجماهير.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.