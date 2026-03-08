عبد الظاهر السقا : مهمة المدير الرياضي في الاتحاد السكندري أصعب بكثير من الأهلي

اكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري ان مهمة المدير الرياضي في الاتحاد أصعب بكثير من من العمل كمدير رياضي في الأهلي

وقال السقا في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: صفقات يناير صنعت الفارق داخل الاتحاد السكندري لانهم يمتلكون ثقافه الفوز، وموقف الاتحاد هذا الموسم يذكرني بموقف مودرن الموسم الماضي

واضاف: قبلت التحدي بالعمل في الاتحاد السكندري ونجحنا في كسب الرهان، ومهمة المدير الرياضي في الاتحاد السكندري أصعب بكثير من الأهلي

وتابع: لعبت دوراً كبيراً في إقناع قفشه باللعب للإتحاد السكندري ووليد صلاح الدين ايضاً بذل مجهودا في إقناع اللاب بالانتقال للاتحاد