دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
رياضة

عقوبة تنتظر محمد شحاتة من الزمالك بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري

محمد شحاتة
محمد شحاتة
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن عقوبة منتظرة للاعب محمد شحاتة من الزمالك بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري.

محمد شحاتة

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يعاقب محمد شحاته". 

حصل محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، على طرد مباشر في مباراة الاتحاد السكندري، بعد تدخل عنيف ضد خالد عبدالفتاح.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "طرد محمد شحاتة من وجهة نظري كلاعب كرة اللاعب وصل للكرة ولعبها ببوز رجله ولم يعمل اي حركة إضافية ولا يستطيع بعد لعبه للكرة إبعاد رجله ومن وجهة نظري أنذار للإهمال ولا يوجد اقصي درجات التهور لإنه هو من لعب الكرة في منافسة مشتركة".

وحرص محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم اعتذار رسمي لجماهير الفريق الأبيض، بعد حصوله على طرد في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب محمد شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":"أولًا الحمد لله على المكسب،وقدر الله وما شاء فعل في الطرد، وأكيد ربنا شايل الخير".

وأضاف لاعب الزمالك:"بعتذر لجمهور نادي الزمالك العظيم، والجهاز الفني، وزمايلي اللاعبين على اللي حصل".

واختتم محمد شحاتة:"وإن شاء الله أتعلم من الموقف ده، بدعمكم إن شاء الله نكمل الطريق ونفرحكم دايمًا".

محمد شحاتة الزمالك الاهلي نجوم الرياضة مهيب عبد الهادي

