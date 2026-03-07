السعودية وجهه محتملة.. برناردو سيلفا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت، أن النجم البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي، لا يخطط لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي، ومن المتوقع أن يصبح لاعبًا حرًا في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وحظي سيلفا باهتمام عدة أندية أوروبية، أبرزها بنفيكا البرتغالي، كما ارتبط اسمه في مواسم الانتقالات الأخيرة بـ برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى ذلك، يُعد دوري روشن السعودي خيارًا محتملًا آخر أمام اللاعب البرتغالي.

وأشارت منصة «دازن ترانسفير» في الأسابيع الماضية إلى هذه التطورات، فيما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيلفا يمر بأشهره الأخيرة مع "السيتي"، مؤكدًا أنه لا توجد أي مفاوضات جارية لتجديد عقده مع النادي.

ويخوض برناردو سيلفا حاليًا موسمه التاسع مع مانشستر سيتي، حيث خاض 445 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

وعلى الرغم من بلوغه 31 عامًا، يظل اللاعب المتعدد المواهب أحد العناصر الأساسية في خطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا، إذ شارك هذا الموسم في 2782 دقيقة بجميع المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا خمسة أهداف أخرى مع اقتراب نهاية الموسم.