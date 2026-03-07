انضمام 5 رهبان جدد إلى مجمع رهبان دير الأنبا بيشوي ببرية شيهيت

صلى نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس القديس الأنبا بيشوي ببرية شيهيت بوادي النطرون، اليوم، طقس رهبنة ٥ رهبان جدد بالدير ذاته، وذلك بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد، هم:

• الراهب أباهور الأنبا بيشوي.

• الراهب توماس الأنبا بيشوي.

• الراهب يوستينوس الأنبا بيشوي.

• الراهب ميصائيل الأنبا بيشوي.

• الراهب ياكوبوس الأنبا بيشوي.

شارك نيافته الصلوات أصحاب النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر، بالإضافة إلى الآباء مجمع رهبان الدير.