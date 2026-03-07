قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري

ينفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم  برصيد 43 نقطة متفوقًا على بيراميدز الوصيف والأهلي صاحب المركز الثالث والذي يملك كل منهما 40 نقطة حتى الآن بجدول ترتيب الدوري.

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقررت إقامة منافسات بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بمشاركة 21 فريقًا، حيث يتم لعب البطولة على مرحلتين، الأولى بنظام الدوري من دور واحد.

وتتقابل جميع الأندية مع بعضها خلال مرحلة الدوري، على أن يتم تقسيم تلك الأندية إلى مجموعتين، في المرحلة الثانية.

وتشتمل المجموعة الأولى، التي تم تسميتها بـمجموعة البطل على الفرق المتصارعة على لقب الدوري، والمراكز المؤهلة للبطولات القارية من المركز الأول وحتى السابع.

والمجموعة الثانية من المركز الثامن حتى المركز الأخير، والتي تنافس على البقاء في الدوري بالموسم المقبل

الأندية التي حسمت التأهل لمجموعة التتويج

-1 الزمالك

2- بيراميدز

3- الأهلي 

4- سيراميكا كليوباترا 

5- المصري البورسعيدي 

ويحتدم الصراع بشكل كبير بين  أندية كل من وادي دجلة صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة، وسموحة صاحب المركز السابع 28 نقطة و البنك الأهلي الذي يتواجد بالمركز الثامن، ولديه 26 نقطة ويتساوى مع زد إف سي "التاسع" في الرصيد، لكنه يتفوق بفارق الأهداف

وينضم إلى القائمة المتنافسة كل من إنبي صاحب المركز الـ12 برصيد 24 نقطة وفيوتشر الذي يحتل المرتبة الـ13 برصيد 23 نقطة حيث لعب كل منهما 18 جولة.

وأيضًا لدى الجونة فرصة للتأهل ضمن مجموعة التتويج، نظرًا لتواجده في المركز العاشر برصيد 25 نقطة، من خوض 19 مباراة.

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

