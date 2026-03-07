قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة .. مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك لعام 2026، يتزايد اهتمام المسلمين في مصر والدول العربية بالبحث عن موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا، خاصة مع دخول النصف الثاني من الشهر الكريم، حيث يحرص الكثيرون على معرفة موعد العيد مبكرًا من أجل الاستعداد له وتنظيم الخطط العائلية وشراء مستلزمات العيد وملابس الأطفال، إلى جانب متابعة تفاصيل إجازة عيد الفطر المتوقعة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويعد عيد الفطر المبارك أحد أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يأتي بعد إتمام صيام شهر رمضان، ويتميز بأجوائه الاحتفالية والاجتماعية التي تجمع العائلات والأقارب، لذلك يترقب المواطنون موعده بدقة لمعرفة أول أيامه وعدد أيام الإجازة المرتبطة به.

عيد الفطر

الموعد الفلكي لعيد الفطر 2026

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن شهر رمضان لعام 2026 سيكون 29 يومًا وفق الحسابات الفلكية، على أن يكون آخر أيام الشهر الكريم يوم الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان.

وأوضح المعهد أن هذا اليوم يعد الأطول من حيث عدد ساعات الصيام خلال الشهر، إذ تصل مدة الصوم فيه إلى 13 ساعة و52 دقيقة، وهو ما يجعله أطول أيام الصيام في رمضان هذا العام.

وأشار المعهد إلى أن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية للهلال.

أول أيام عيد الفطر المبارك ورمضان 29 يوم فقط

مدة بقاء هلال شوال في السماء

تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد لشهر شوال سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب شمس اليوم نفسه.

أما في باقي محافظات جمهورية مصر، فيبقى الهلال الجديد في السماء لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة بعد غروب الشمس، وهو ما يتيح إمكانية رصده وفق المعايير الفلكية المتبعة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال الجديد يبقى بعد غروب شمس يوم الرؤية لمدد تتراوح بين 11 و42 دقيقة، وهي مدة تسمح برؤية الهلال في عدد من الدول.

وبناء على هذه الحسابات الفلكية، تكون غرة شهر شوال 1447 هجريًا فلكيًا يوم الجمعة 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المسلمون عقب انتهاء شهر رمضان.

موعد عيد الفطر 2026

الموعد الفلكي لأول أيام عيد الفطر 2026

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر 2026 فلكيًا سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026.

كما أوضحت الإمساكية أن صلاة عيد الفطر في القاهرة ستقام في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا بمدينة القاهرة، حيث يتوجه المسلمون إلى الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد وسط أجواء احتفالية مميزة.

الموعد الرسمي لعيد الفطر في مصر

على الرغم من دقة الحسابات الفلكية التي يعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن الموعد الرسمي النهائي لأول أيام عيد الفطر المبارك يتم تحديده بعد استطلاع هلال شهر شوال 1447 هجريًا.

وتقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان النتيجة الرسمية لرؤية الهلال مساء يوم الرؤية الشرعية، وهو ما يحدد بشكل نهائي بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر في مصر.

لليوم الثاني على التوالي..المواطنون يواصلون الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المحافظات

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

يبحث الكثير من العاملين في مصر عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026، حيث تعد هذه الإجازة من أهم العطلات الرسمية التي ينتظرها الموظفون لقضاء وقت أطول مع أسرهم.

وتتراوح إجازة عيد الفطر عادة بين 3 و5 أيام، وقد تمتد في بعض الأحيان إذا تزامنت مع عطلات رسمية أخرى أو عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من جانب الحكومة.

الأيام المتوقعة لعيد الفطر 2026

وفق التوقعات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس، لتكون أيام العيد على النحو الآتي:

يوم السبت 21 مارس.

يوم الأحد 22 مارس.

يوم الاثنين 23 مارس.

يوم الثلاثاء 24 مارس.

مدير

ويتابع المواطنون خلال الأيام المقبلة الإعلانات الرسمية المتعلقة بإجازة عيد الفطر، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان واستعداد الأسر المصرية للاحتفال بهذه المناسبة الدينية التي تحمل طابعًا اجتماعيًا وروحيًا مميزًا.

