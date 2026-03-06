قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
زلزال للمرة الثانية خلال أسبوع.. هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر شمال رشيد
موعد صلاة التهجد وكيفية أدائها في رمضان.. الأزهر يوضح
مصرع شخصين وإصابة 14 في تصادم سيارتي نقل بصحراوي الأقصر
أسعار سبائك الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة إنتاج أنظمة الدفاع الجوي في ظل الحرب الدائرة بإيران
المالية: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.. وحافز ضريبي لمن سيتقدم بالتسجيل طواعية بخصم 25% للسكن و10% للأنشطة غير السكنية
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. ضبط مصنع ألبان غير مرخص بالدقهلية
برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
هزة أرضية بقوة 4.73 ريختر على بعد 395 کیلومتر شمال رشيد
سقوط مستريح أسيوط نصب على المواطنين بفخ العملات المشفرة والمراهنات
الدولار يتجاوز الـ50 جنيه في البنوك المصرية.. تعرف على أحدث الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي

عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي

يبحث عدد كبير من المواطنون الراغبون في السفر، عن طرق حجز تذاكر القطارات لعيد الفطر، والتي أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة عدة وسائل لحجز تذاكر القطارات، سواء خلال شهر رمضان أو مع اقتراب موسم السفر في عيد الفطر، وذلك لتسهيل عملية الحجز على المواطنين وتقليل التكدس داخل المحطات.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل بعض مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع توقيتات الإفطار والسحور، وذلك في إطار تسهيل حركة السفر على المواطنين عبر مختلف خطوط الهيئة في الوجهين البحري والقبلي.

كما أوضحت الهيئة أنها وفرت عدة وسائل لحجز تذاكر القطارات، بهدف تقليل التكدس داخل المحطات وتسهيل عملية الحجز للمسافرين طوال الشهر الكريم.

عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي.

عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي

طرق حجز تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة مجموعة من القنوات المختلفة لحجز التذاكر، وتشمل:

شبابيك التذاكر المنتشرة في مختلف محطات السكك الحديدية.
الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways والمتوفر عبر متجري Play Store وApp Store.

مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات، والتي يبلغ عددها 34 مكتبا على مستوى الجمهورية.
ماكينات الحجز الذاتي TVM الموجودة في عدد من المحطات الرئيسية.
وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة.
الاتصال بالخدمة الصوتية عبر الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من أي خط أرضي.
 

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول فتح الحجز المسبق لتذاكر القطارات تزامنا مع موسم السفر في عيد الفطر لعام 2026، حيث يتم فتح الحجز تدريجيا وفق الجدول التالي:

حجز تذاكر السفر ليوم الأحد 15 مارس 2026 يبدأ اعتبارا من 1 مارس 2026.
حجز تذاكر السفر ليوم الإثنين 16 مارس 2026 يبدأ اعتبارا من 2 مارس 2026.
حجز تذاكر السفر ليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 يبدأ اعتبارا من 3 مارس 2026.
حجز تذاكر السفر ليوم الأربعاء 18 مارس 2026 يبدأ اعتبارا من 4 مارس 2026.
حجز تذاكر السفر ليوم الخميس 19 مارس 2026 يبدأ اعتبارا من 5 مارس 2026.
حجز تذاكر السفر ليوم الجمعة 20 مارس 2026 يبدأ اعتبارا من 6 مارس 2026.

وأكدت الهيئة أن الحجز من خلال شبابيك التذاكر يقتصر على أربع تذاكر فقط لكل راكب باستخدام الرقم القومي، وذلك في إطار تنظيم عملية البيع وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسافرين للحصول على التذاكر.

  القطارات التي تم تعديل مواعيدها خلال رمضان

شملت التعديلات عددا من القطارات المكيفة والركاب على بعض الخطوط، ومن أبرزها:

قطار 925 مكيف (القاهرة – طنطا)

  القيام من القاهرة: الساعة 18:45
  الوصول إلى طنطا: الساعة 20:10

قطار 268 ركاب (المنصورة – طنطا)

  القيام من المنصورة: الساعة 13:25
  الوصول إلى طنطا: الساعة 14:55

قطار 59 ركاب (طنطا – المنصورة)

  القيام من طنطا: الساعة 13:30
  الوصول إلى المنصورة: الساعة 15:05

قطار 1915 سياحي (القاهرة – المنصورة)

  القيام من القاهرة: الساعة 15:20
  الوصول إلى المنصورة: الساعة 17:40

عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي. 

قطار 586 / 587 مكيف (الإسكندرية – المنصورة)

  القيام من الإسكندرية: الساعة 14:20
  الوصول إلى المنصورة: الساعة 17:30

قطار 63 ركاب (طنطا – المنصورة)

  القيام من طنطا: الساعة 15:50
  الوصول إلى المنصورة: الساعة 17:20

قطار 134 ركاب (الجيزة – الفيوم)

  القيام من الجيزة: الساعة 12:05
  الوصول إلى الفيوم: الساعة 15:00

قطار 147 ركاب (الفيوم – الجيزة)

  القيام من الفيوم: الساعة 13:30
  الوصول إلى الجيزة: الساعة 16:00

قطار 145 ركاب (الفيوم – الواسطى)

  القيام من الفيوم: الساعة 20:35
  الوصول إلى الواسطى: الساعة 21:30

عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي.

مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية خلال رمضان

القاهرة  الإسكندرية (مكيف وروسي)

قطار 913 مكيف: 12:30 مساءً
قطار 917 مكيف مباشر: 14:00
قطار 919 مكيف: 14:25
قطار 915 مكيف: 15:35
قطار 921 مكيف: 16:10
قطار 925 مكيف: 17:10
قطار 923 مكيف: 18:00
قطار 927 مكيف مباشر: 19:00
قطار 931 مكيف: 20:15
قطار 1203 روسي: 13:25
قطار 23 روسي: 17:20

الإسكندرية  القاهرة

قطار 914 مكيف: 13:00
قطار 916 مكيف مباشر: 14:00
قطار 922 مكيف: 15:30
قطار 928 مكيف: 18:00
قطار 930 مكيف: 20:10
قطار 920 مكيف (الإسكندرية – طنطا): 22:00
قطار 18 روسي: 13:10
قطار 28 روسي: 20:20

مواعيد قطارات القاهرة – أسوان خلال رمضان

القطارات المكيفة

قطار 982 مكيف: 12:00
قطار 986 مكيف (القاهرة – الأقصر): 13:00
قطار 970 مكيف (بورسعيد – سوهاج): 14:00
قطار 990 مكيف: 16:00
قطار 2006 مكيف: 17:15
قطار 2012 مكيف: 17:30
قطار 872 مكيف (القاهرة – أسيوط): 17:45
قطار 988 مكيف: 19:00
قطار 2014 مكيف: 21:00
قطار 976 مكيف: 21:30
قطار 996 مكيف: 22:00
قطار 890 مكيف: 23:30

القطارات الروسية

قطار 160 (القاهرة – الأقصر): 12:15
قطار 972 (القاهرة – أسيوط): 14:20
قطار 188 (القاهرة – أسوان): 18:00

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنظيم حركة السفر خلال شهر رمضان، بما يراعي أوقات الإفطار والسحور ويضمن توفير خدمات النقل للمواطنين بكفاءة على مختلف الخطوط.

