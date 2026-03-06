جمعت الملايين.. سقوط مستريحة المحلة في قبضة الأمن وعرضها على جهات التحقيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط "ل.ا" المعروفة باسم مستريحة المحلة لنصبها علي مواطنين وعملاء وجمعها ملايين الجنيهات من اموال فودافون كاش وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من عدد من العملاء ضد المدعوه "ل.ا"45 سنة بالنصب والاحتيال وجمع أموال من عملاءها بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

انتقلت القيادات الأمنية من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان اقامتها للوقوف على آخر تطورات تواجدها .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف المقدم محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة ومعاونيه أحمد الدميري ومحمد أيمن وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وعرضها على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.