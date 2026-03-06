الدفاع السعودية: اعترضنا صاروخ كروز قرب منطقة الخرج

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الرياض اعترضت ودمرت صاروخ كروز قرب منطقة الخرج.

وقالت الدفاع السعودية في بيان لها على موقع إكس: "تم اعتراض صاروخ كروز وتدميره شرق محافظة الخرج".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض.

وأشار المالكي، إلى اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأمس الخميس، أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أنهما “أدانا العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول العربية”.

وأكدا تضامن الرياض وأبوظبي الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه".