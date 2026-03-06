قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تبدأ من 67 ألف ريال.. أرخص سيارة رياضية تويوتا في السوق السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: إيران هاجمت 12 دولة منذ بدء الحرب
اختراق ساحق.. إسرائيل تؤكد دخول 150 طائرة للمجال الجوي الإيراني 2600 مرة
صفقة بـ 1,5مليار جنيه.. مصرع 4 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بقنا
جيسوس: كريستيانو رونالدو سيسافر للعلاج في إسبانيا
الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟
الجيش الإيراني: استهداف ناقلة نفط أمريكية قرب المياه الكويتية
بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر
هي وصلت للفراخ كمان.. أحمد السقا ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا
قصف غير مسبوق.. إسرائيل تضرب 400 هدف في غرب إيران
أخبار العالم

الدفاع السعودية: اعترضنا صاروخ كروز قرب منطقة الخرج

قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الرياض اعترضت ودمرت صاروخ كروز قرب منطقة الخرج.

وقالت الدفاع السعودية في بيان لها على موقع إكس: "تم اعتراض صاروخ كروز وتدميره شرق محافظة الخرج".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي، نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير مسيرة شمال شرق الرياض.

وأشار المالكي، إلى اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وأمس الخميس، أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أنهما “أدانا العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول العربية”.

وأكدا تضامن الرياض وأبوظبي الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه".

وزارة الدفاع السعودية الدفاع السعودية اعتراض صاروخ كروز منطقة الخرج

جانب من الاجتماع

764 شركة جديدة في عام واحد.. غرفة التطوير العقاري تسجل أداءً قوياً وتحقق مكاسب للقطاع

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار: الدولة تنفذ مسارا واضحا من الإصلاحات الاقتصادية التدريجية والتراكمية

سعر الذهب

نزل 5 جنيهات.. الذهب يتراجع مع أول تعاملات مساء اليوم الجمعة 6-3-2026

بالصور

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور

منيو فطار 16 رمضان.. طريقة عمل الدجاج بالكارى والأرز بالخلطة

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

