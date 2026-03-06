قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية ارتفاعا ملحوظا، مدعومة بزيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الامنة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحظى الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار، خصوصا مع التحركات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى متابعة التحديثات اليومية لأسعاره داخل محال الصاغة.

العيارسعر البيع   سعر الشراء   
 
عيار 24   8,185 جنيه  8,125 جنيه   
عيار 21   7,160 جنيه  7,110 جنيه   
عيار 18   6,135 جنيه  6,095 جنيه   
عيار 14   4,775 جنيه  4,740 جنيه   
الجنيه الذهب  57,280 جنيه 56,880 جنيه  
الأونصة بالجنيه   254,515 جنيه252,740 جنيه 
الأونصة بالدولار  5,120.33 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، كما يتسم سعره بتقلبات مستمرة صعودا وهبوطا وفق مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

1. أسعار الفائدة عالميا
تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة وفقا للظروف الاقتصادية، سواء برفعها لمواجهة التضخم أو خفضها لتحفيز النمو. 

وغالبا ما تنعكس هذه القرارات بشكل مباشر على أسعار الذهب، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر.

2. أسعار النفط العالمية
تشهد أسواق الطاقة تقلبات مستمرة، وفي فترات ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب الأسواق يتجه العديد من المستثمرين إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط، ما يسهم في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

3. حجم الإنتاج والعرض والطلب
تلعب معدلات إنتاج الذهب عالميا، إلى جانب توازنات العرض والطلب، دورا حاسما في تحديد أسعاره. 

فارتفاع الطلب مع محدودية المعروض يدفع الأسعار إلى الصعود، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة المعروض إلى انخفاضها.

ويظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما خلال فترات التقلبات الاقتصادية والتوترات المالية العالمية.

