الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

محافظ أسيوط : مراجعة تراخيص المحلات والمطاعم والإعلانات عقب حريق ميدان المحطة

حريق محل للملابس والادوات الرياضية بمدينة أسيوط
إيهاب عمر

قرر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن الإدارات الهندسية والمرافق والتراخيص والمرور، برئاسة رؤساء المراكز والأحياء، لتنفيذ حملة تفتيش شاملة على مستوى المحافظة، مع التركيز على نطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، لمراجعة تراخيص المطاعم والمخابز البلدية والإفرنجية والمحلات التجارية، والتأكد من التزامها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة في التراخيص.

ويأتي هذا القرار على خلفية الحريق الذي اندلع بأحد محال بيع الأدوات الرياضية بميدان المحطة بحي غرب مدينة أسيوط، والذي أثار مخاوف من امتداد النيران إلى محطة الوقود المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف ومنع تفاقم الحادث.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستتولى مراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة المهنية وإجراءات الحماية المدنية داخل المنشآت، وفي مقدمتها وجود طفايات الحريق ضمن متطلبات الترخيص، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من الحرائق، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعًا في معدلات الحوادث المرتبطة بزيادة الأحمال الكهربائية ودرجات الحرارة.

كما وجه محافظ أسيوط بمراجعة تراخيص المحلات والمنشآت التجارية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف منها مع إزالة الإعلانات المثبتة على واجهات المحال، المرتبطة بتوصيلات كهربائية عشوائية أو عالية الأحمال، لما قد تمثله من مخاطر مباشرة قد تتسبب في اندلاع حرائق، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت يأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

