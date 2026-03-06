د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي

أكد الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن القرآن الكريم يحمل رسائل عظيمة للمؤمنين حول العدل الإلهي ونصرة المظلومين.

بشرى للمظلومين

وأوضح عبد الغفار خلال برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الآية الكريمة:{وَمَنْ عَقَبَ بِمِثْلِ مَا عَلَيْهِ لَيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ}



تعد بشرى للمظلومين بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع حقهم، رغم عفوه ومغفرته للذنوب، مؤكدًا أن الحق والقصاص من الظالم سيظل محفوظًا، وأن نصرة من تعرض للظلم تتحقق طالما أعد نفسه لله وتمسك بالحق.

إعجاز القرآن وتيسير الدين

وأضاف عبد الغفار أن السورة تواصل عرض إعجاز القرآن بتسخير الكون للإنسان، موضحًا أن الدعوة للجهاد في سبيل الله جاءت ضمن رسالة الأمة، وأن الدين الإسلامي لم يفرض على الإنسان إلا ما يطيق، فهو دين الرحمة والعدل الذي سما الله أتباعه المسلمين.

أهمية الصلاة والخشوع

ونوه عبد الغفار بأهمية الصلاة، مؤكّدًا أنها ركوع وسجود ظاهر وباطن، يعكس خشوع المؤمن وإتقان عبادته، ما يجسد روح العدل والرحمة في الدين الإسلامي.