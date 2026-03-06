قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجامع الأزهر: شهر رمضان مدرسة لبناء الإنسان ومدخل للنصر والتقوى

خطيب الجامع الأزهر: شهر رمضان مدرسة لبناء الإنسان ومدخل للنصر والتقوى
خطيب الجامع الأزهر: شهر رمضان مدرسة لبناء الإنسان ومدخل للنصر والتقوى

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر أ.د حسن الصغير، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، والمشرف العام على لجان الفتوى بالجامع الأزهر، والتي دار موضوعها حول «وظائف رمضان وبناء الإنسان في القرآن».

وقال د. حسن الصغير إننا في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، وقد جمع الله عز وجل في هذا الشهر أسباب كل صلاح وفلاح؛ ففي بدايته تذكير بالتقوى التي تعد مدخلًا لكل صلاح ونجاح في الدنيا والآخرة، حيث ذكر المولى عز وجل معاني الفلاح والصلاح والإصلاح والفوز في سياق خطابه حول فريضة الصيام.

وأضاف فضيلته أن الله تعالى ذكّرنا في رمضان بكل فتح ونصر؛ تأكيدًا على أن الصيام مدخل للنصر كما هو مدخل للتقوى، فشهر رمضان هو شهر الانتصارات والفتوحات، ومحطة إيمانية يتجسد فيها انتصار الحق على الباطل، والنفس على الشهوات، موضحًا أن الصيام لم يكن يومًا سببًا للضعف، بل كان وقودًا للقلوب ونورًا للبصيرة؛ ففي رمضان أذل الله المشركين في بدر، وفيه انطلقت جيوش الفتح، فمن ينتصر على نفسه ويروضها على الطاعة يستحق أن ينصره الله، فالصوم إعداد روحي، والنصر إعزاز رباني.

وتابع "الصغير" أن النصر في الصوم لا ينحصر في الغزوات والمعارك فقط، بل هو فتح عام وتوفيق في الدنيا والآخرة، فالصيام مدخل للبناء والإعمار وتحقيق معنى الاستخلاف، مؤكدًا أن حلاوة رمضان ليست مجرد نُسك، وإنما أثر يظهر في نفوس المؤمنين، حيث يكون المؤمن أكثر إخلاصًا وإتقانًا للعمل الذي يرضي الله تعالى.

وبيّن خطيب الجامع الأزهر أن شعائر رمضان نشاط في الحياة وعبادات نتقرب بها إلى الله ونستعين بها على إصلاح ديننا ودنيانا، وأن العمل الصالح لا يقف عند حدود العبادات الظاهرة، بل يمتد إلى كل عمل نافع في الدنيا والآخرة يتقرب به العبد إلى الله تعالى.

وفي ختام الخطبة أكد فضيلته ضرورة تذوق نفحات رمضان بروح واعية وفهم صحيح، حتى يخرج المسلم من الشهر وقد تحولت أحواله إلى أحسن حال، مشيرًا إلى وعد الله بالإجابة في هذا الشهر الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾.

خطيب الجامع الأزهر رمضان الأزهر شهر رمضان الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

الاهلي

هترجع بسرعة.. ناقد رياضي يساند كريم فؤاد بعد إصابته

ترشيحاتنا

لحظة تشييع الجثمان

تشييع جثمان 3 شباب من قرية واحدة ضحايا حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

مستشفى قنا العام

مصابة بتسمم حمل ومرض مناعي.. مستشفى قنا العام ينقذ أم وجنينها

صورة ارشيفية

إجراء أكثر من 100 عملية قسطرة قلبية ناجحة بمستشفى الغردقة العام خلال شهرين

بالصور

سلوى خطاب: ركزت في "المتر سمير" على البعد النفسي للشخصية| خاص

سلوى خطاب
سلوى خطاب
سلوى خطاب

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد