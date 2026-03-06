رسالة مزدوجة| الجيش الإيراني ينفي إغلاق مضيق هرمز.. ويتهم الاستفزازات الأمريكية

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الجمعة أنه لم يغلق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مؤكداً عدم رغبة بلاده في الدخول بالحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وأشار الجيش الإيراني إلى أننا "لم نغلق مضيق هرمز لكنه أصبح غير آمن جراء الاستفزازات الأمريكية"، مضيفا "دخلنا حرباً لم نكن نرغب بها، وكنا قد حذرنا من العدو إذا أخطأ في حساباته، فسيتكبد خسائر فادحة".

وفي سياق آخر، نشر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الجمعة مقطع فيديو يظهر إسقاط طائرة أمريكية مقاتلة جنوب غرب إيران في إطار الحرب الدائرة منذ السبت الماضي.

وعلق لاريجاني على مقطع الفيديو بالقول: هم يزرعون الرياح وسيحصدون العاصفة، حسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية.

يذكر أن طائرة طائرة أمريكية هجومية متعددة المهام من طراز F-15E سترايك إيجل ذات المقعدين، استهدفت فجر يوم الأربعاء بنجاح بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري، وأسقطت قرب الحدود الجنوبية الغربية لإيران.