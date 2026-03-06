شوط أول سلبي بين الجونة ووادي دجلة في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي وادي دجلة والجونة، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة

أعلن محمد الشيخ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، تشكيل الفريق الذي يحل ضيفًا على نظيره الجونة، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.

تشكيل دجلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر، سيف تقي، عمر عدلي، أحمد رضا

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، دانيال ميسكيتش، ميس كاندروب

خط الهجوم: بولي، عبدالرحيم، محمود دياسطي

يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ويرغب الجونة في تحقيق الفوز للخروج من اللقاء وفي جعبته الثلاث نقاط للتقدم في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يأمل وادي دجلة في استعادة نغمة الانتصارات، خاصة بعدما تعادل أمام سيراميكا في الجولة الماضية.

يدير اللقاء تحكيميًا، طارق مجدي حكمًا للساحة، ويعاونه محمد أبو رحاب، محمد مجدي الشيخ، جلال أحمد حكمًا رابعًا، محمد أحمد الشناوي حكمًا للفيديو، ويعاونه عبدالحكيم ناصر.