لقاءات سرية.. نيللي كريم وشريف سلامة يشعلان أحداث على قد الحب

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل “على قد الحب”، تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الدراما؛ بعد اكتشاف كريم الذي يجسده شريف سلامة لحقيقة سارة ولقاءاتها السرية مع مراد، في تطور قلب موازين الأحداث.

بدأت المفاجأة عندما كشف “شكري” شقيق كريم، ما توصل إليه؛ بعد تتبع خطوات سارة، حيث اكتشف أنها تلتقي سرًا بـ “مراد” الذي يجسد شخصيته أحمد سعيد عبد الغني، وهو ما أثار شكوكًا كبيرة حول طبيعة العلاقة بينهما.

وعلى الفور أخبر شكري شقيقه كريم بما شاهده، ليبدأ الأخير في الربط بين الأحداث، ويصل إلى قناعة بأن وجود سارة بالقرب من مريم قد يشكل خطرًا عليها، خاصة إذا كان هناك تحالف خفي بينها وبين مراد، العدو اللدود لمريم التي تجسدها نيللي كريم.

ودفع هذا الاكتشاف، كريم، إلى اتخاذ قرار حاسم بضرورة إبعاد سارة عن مريم في أسرع وقت، خوفًا من أن تكون جزءًا من خطة أكبر تهدف للإيقاع بها.

مسلسل “على قد الحب” بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمي جمال، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، محمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.