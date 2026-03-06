قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
لقاءات سرية.. نيللي كريم وشريف سلامة يشعلان أحداث على قد الحب

مسلسل على قد الحب
مسلسل على قد الحب
أحمد إبراهيم

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل “على قد الحب”، تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الدراما؛ بعد اكتشاف كريم الذي يجسده شريف سلامة لحقيقة سارة ولقاءاتها السرية مع مراد، في تطور قلب موازين الأحداث.

بدأت المفاجأة عندما كشف “شكري” شقيق كريم، ما توصل إليه؛ بعد تتبع خطوات سارة، حيث اكتشف أنها تلتقي سرًا بـ “مراد” الذي يجسد شخصيته أحمد سعيد عبد الغني، وهو ما أثار شكوكًا كبيرة حول طبيعة العلاقة بينهما.

وعلى الفور أخبر شكري شقيقه كريم بما شاهده، ليبدأ الأخير في الربط بين الأحداث، ويصل إلى قناعة بأن وجود سارة بالقرب من مريم قد يشكل خطرًا عليها، خاصة إذا كان هناك تحالف خفي بينها وبين مراد، العدو اللدود لمريم التي تجسدها نيللي كريم.

ودفع هذا الاكتشاف، كريم، إلى اتخاذ قرار حاسم بضرورة إبعاد سارة عن مريم في أسرع وقت، خوفًا من أن تكون جزءًا من خطة أكبر تهدف للإيقاع بها.

مسلسل “على قد الحب” بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، محمود الليثي، محمد أبو داود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمي جمال، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، تسبيح ماهر، محمد الشخيبي، وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

مسلسل على قد الحب شريف سلامة نيللى كريم الفنانة نيللى كريم الفنان شريف سلامة

