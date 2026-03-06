حكاية نرجس الحلقة 2 .. ريهام عبد الغفور تدعي الحمل

أذيعت الحلقة الثانية من مسلسل" حكاية نرجس"، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور.

وحملت الحلقة العديد من الاحداث، منها تزوير نرجس تحاليل زوجها، لتوهمه بأنه لا يستطيع الانجاب، فيما حاولت اقناعه بتبني طفل الا انه رفض، لتورطه امام والدته وشقيقه وتدعي انها حامل .

أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.