مسلسل رأس الأفعى الحلقة 17.. الإرهابي محمود عزت يكشف تفاصيل الدعم الخارجي للجان الإعلامية بالخارج

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 17 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث كشف الإرهابي محمود عزت “شريف منير” عن موقف الدعم الخارجى الذي ياتي للجماعة ليوضح له هارون “وليد فواز” أن الدعم الخارجي جزء كبير منه يذهب الى اللجان الإعلامية فى الخارج للجماعة لتحسين صورة الإخوان وكسب تعاطف المجتمع الدولي وجزء أخر يذهب تكاليف معيشة قيادات الجماعة الذين يعيشون فى الخارج.

كما تحدث محمود عزت وهارون عن رؤية المجتمع الدولى للجماعة وما يحدث فى الداخل ليؤكد هارون له ان معظم الدولة تدعم الجماعة وتطالب بعودتها الى الحكم ولكن هناك بعض الآراء التى تطلق على الجماعة ما يسمى بأسلامو فوبيا.

وكشف مقطع تسجيلي بنهاية الحلقة عن تفاصيل تفجير عبوة ناسفة بجوار مسجد السلام فى الهرم من خلال اعترافات منفذي العملية الذين ينتمون الى حركة حسم التابعة للجماعة بقيادة الإرهابي محمد كمال.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.