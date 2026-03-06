قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
فن وثقافة

كريم فهمي لـ أميرة بدر: الصراحة بتعمل مشاكل في الوسط الفني.. بس عمري ما طبلت لحد

كريم فهمي
كريم فهمي
باسنتي ناجي

أكد الفنان كريم فهمي، أنه شديد الصراحة ولا يحب المجاملة، قائلًا: «إحنا صرحاء جدًا، والصراحة دي أحيانًا بتعمل لنا مشاكل، إن إحنا ما بنخافش خالص وما بنطبلش خالص عمومًا».

كريم فهمي

وأضاف كريم فهمى، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن هذه الصفات قد تُسبب أحيانًا بعض المواقف داخل الوسط الفني، لكنه يرى أنها لا تمثل عائقًا حقيقيًا أمام عمله، موضحًا أن عدم المجاملة قد يسبب ضيقًا لدى البعض، إلا أنه بالنسبة له لم يخلق أزمات مباشرة.

وأشار كريم فهمى، إلى أن الوسط الفني بطبيعته قد يشهد وجود علاقات وشللية وصداقات، منوهًا بأن تلك الأمور يجب أن تكون العامل الأساسي للحصول على فرص العمل أو كسب احترام الجمهور، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يعتمد على الموهبة والعمل الجاد وليس على العلاقات فقط.

وأوضح كريم فهمى، أنه في بداياته شارك في مسلسل «عرض خاص» كان تجربة محترمة ضمت عددًا من الفنانين الذين أصبحوا نجومًا فيما بعد، من بينهم دينا الشربيني وياسمين رئيس، وظل تجربة مهمة في بداياته الفنية.

ونوه بأنه كان يعتذر أحيانًا عن بعض الأعمال البسيطة، لأنه لا يعمل في المجال الفني بهدف الشهرة فقط، بل بدافع حبه الحقيقي للمهنة، مشددًا على أن شغفه بالعمل الفني هو الدافع الأساسي لاستمراره، موضحًا أنه يحب الكتابة والتمثيل بشكل كبير، رغم إدراكه لأهمية الجانب المادي في الحياة، خاصة مع المسؤوليات الأسرية ومتطلبات المعيشة.

كريم فهمي أميرة بدر نجوم الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

