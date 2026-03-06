كريم فهمي لـ أميرة بدر: الصراحة بتعمل مشاكل في الوسط الفني.. بس عمري ما طبلت لحد

أكد الفنان كريم فهمي، أنه شديد الصراحة ولا يحب المجاملة، قائلًا: «إحنا صرحاء جدًا، والصراحة دي أحيانًا بتعمل لنا مشاكل، إن إحنا ما بنخافش خالص وما بنطبلش خالص عمومًا».

كريم فهمي

وأضاف كريم فهمى، خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن هذه الصفات قد تُسبب أحيانًا بعض المواقف داخل الوسط الفني، لكنه يرى أنها لا تمثل عائقًا حقيقيًا أمام عمله، موضحًا أن عدم المجاملة قد يسبب ضيقًا لدى البعض، إلا أنه بالنسبة له لم يخلق أزمات مباشرة.

وأشار كريم فهمى، إلى أن الوسط الفني بطبيعته قد يشهد وجود علاقات وشللية وصداقات، منوهًا بأن تلك الأمور يجب أن تكون العامل الأساسي للحصول على فرص العمل أو كسب احترام الجمهور، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يعتمد على الموهبة والعمل الجاد وليس على العلاقات فقط.

وأوضح كريم فهمى، أنه في بداياته شارك في مسلسل «عرض خاص» كان تجربة محترمة ضمت عددًا من الفنانين الذين أصبحوا نجومًا فيما بعد، من بينهم دينا الشربيني وياسمين رئيس، وظل تجربة مهمة في بداياته الفنية.

ونوه بأنه كان يعتذر أحيانًا عن بعض الأعمال البسيطة، لأنه لا يعمل في المجال الفني بهدف الشهرة فقط، بل بدافع حبه الحقيقي للمهنة، مشددًا على أن شغفه بالعمل الفني هو الدافع الأساسي لاستمراره، موضحًا أنه يحب الكتابة والتمثيل بشكل كبير، رغم إدراكه لأهمية الجانب المادي في الحياة، خاصة مع المسؤوليات الأسرية ومتطلبات المعيشة.