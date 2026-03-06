قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل عرض وطلب الحلقة 2.. سلمى أبو ضيف تلجأ لطيلقها في عملية والدتها

سعيد فراج

عرضت قناة ON الفضائية، ومنصة Watch it الإلكترونية، الحلقة الثانية لمسلسل عرض وطلب، للفنانة سلمى أبو ضيف، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

بعد انتهاء الحلقة الاولى على موافقة سلمى ابو ضيف ( هبه) على طلب ابو سريع، تبدأ الحلقة الثانية بذهابها إلى بنسيون لتنتظره فيها وتخضع لابتزازه مقابل أن يوافق على التبرع بكليته لوالدتها، ولكن ابو سريع يفاجىء بوجود كابونجا ( علي صبحي) الذي يساعد سلمى في السيطرة عليه ويذهبوا به للمستشفى ولكن مع رفض الاطباء اجراء العملية تلجأ لطليقها الدكتور ثابت لمساعدها لانقاذ حياة والدتها.

مواعيد عرض مسلسل عرض وطلب 

يعرض مسلسل عرض وطلب بطولة النجمة سلمى أبو ضيف على قناة أون الساعة 7:00 مساء الإعادة 5:15 الفجر والساعة 2 ظهرا ومنصة watch it.

أبطال مسلسل عرض وطلب 

مسلسل عرض وطلب من بطولة النجمة سلمى أبو ضيف، علي صبحي، مصطفى أبو سريع، رحمة أحمد، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبي ويناقش قضايا اجتماعية وواقعية .

وفي سياق متصل، علقت سلمى أبو ضيف عن مسلسلها عرض وطلب الذي تشارك به في الموسم الرمضاني 2026 ، وصرحت سلمى عن دورها في العمل، إنها تقوم بشخصية هبة وهي مدرسة ويظهر في المسلسل الجانب الشخصي في حياتها، وأوضحت سلمى عن العمل، أنه مختلف وشخصية هبة مكتوب بشكل جيد والمشروع يلعب على فكرة الصواب والخطأ.

أعمال سلمى أبو ضيف 

وفي سياق آخر، طرح الاعلان التشويقي لفيلم ايجي بست من بطولة النجمه سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، محمد عبده، حنان يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي .

وفي سياق آخر، انتهت سلمى أبو ضيف من تصوير مسلسل بنج كلي الذي يعرض في موسم الـ off season، والعمل من بطولة سلمى أبو ضيف، دياب، سلوى محمد علي، علا رشدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار الدراما الطبية.

وتنتظر سلمى عرض فيلمي إذما وفيلم ايجي بيست، فيلم إذما من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف وإخراج محمد صادق، وهو مأخوذ عن رواية إذما للكاتب محمد صادق.

